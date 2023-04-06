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Названа причина выхода из строя болида Хааса

Автоспорт
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Хюлькенберг не доехал до закрытого парка

Названа причина выхода из строя болида Хааса

Новина українською

Вышедший из строя мотор-генератор MGU-K стал причиной поломки машины пилота "Хааса" Нико Хюлькенберга после финиша гонки Гран-при Австралии. Об этом пишет Auto Motor und Sport.

Напомним, Хюлькенберг остановился после финиша, не доехав до закрытого парка. "Хаас" пользуется силовыми установками итальянской команды "Феррари". Только в прошлом году MGU-K четыре раза вызывал проблемы на автомобилях "Хааса".

По итогам Гран-при Австралии Хюлькенберг показал седьмой результат. Победу одержал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", а топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин".

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В статье: Нико Хюлькенберг Haas
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