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Названа причина выхода из строя болида Хааса
Хюлькенберг не доехал до закрытого парка
Вышедший из строя мотор-генератор MGU-K стал причиной поломки машины пилота "Хааса" Нико Хюлькенберга после финиша гонки Гран-при Австралии. Об этом пишет Auto Motor und Sport.
Напомним, Хюлькенберг остановился после финиша, не доехав до закрытого парка. "Хаас" пользуется силовыми установками итальянской команды "Феррари". Только в прошлом году MGU-K четыре раза вызывал проблемы на автомобилях "Хааса".
По итогам Гран-при Австралии Хюлькенберг показал седьмой результат. Победу одержал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", а топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин".
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