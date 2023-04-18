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Валттери Боттас: Я мечтаю попасть на подиум

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(1 голосов)

Пилот считает, что он может это сделать

Валттери Боттас: Я мечтаю попасть на подиум

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Новина українською

Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас высказался о целях "Альфа Ромео" на сезон.

"Быть в пятёрке сильнейших в Кубке конструкторов, думаю, реалистичная цель. Это будет значить, что мы сделали шаг вперёд в сравнении с прошлым сезоном. Стабильность будет иметь ключевое значение в борьба, потому что в прошлом году можно было добиться большого успеха только блдагодаря надёжности. Так что да, я бы хотел попасть в топ-5 в Кубке конструкторов.

Думаю, я мечтаю попасть на подиум. Никогда не знаешь, что получится. Всё возможно. Приятно, что будущее команды выглядит очень оптимистичным. Это довольно интересно.

Конечно, было обидно видеть, как уходит Фред, но на его месте я бы сделал то же самое. Так происходит в Формуле-1. Но меня впечталило, как быстро Зайдль смог оказать влияние на ситуацию в команде. Всё в полном порядке", — приводит слова Боттаса RacingNews365.

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В статье: Валттери Боттас
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