Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари недовольны Карлосом Сайнсом
Итальянская команда не доверяет пилоту
Будущее испанского гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса в итальянской команде находится под угрозой.
По информации Crash, и команда, и его партнёр по команде Шарль Леклер недовольны выступлениями испанца.
Утверждается, что недовольство выступлениями Сайнса копилось уже некоторое время. Он не оправдывает их ожидания и не становится звёздным гонщиком.
На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками против 38 у занимающего четвёртое место Льюиса Хэмилтона.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Павелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер
- Радость Днепра-1, грусть Валефа. Днепр-1 - Рух 3:2. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Днепр-1 - Рух 3:2. Выстраданное счастье, или Не триумфальное возвращение Валефа
- Карлос Сайнс высказался о возможном уходе в Ауди
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн