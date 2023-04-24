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В Феррари недовольны Карлосом Сайнсом

Автоспорт
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Итальянская команда не доверяет пилоту

В Феррари недовольны Карлосом Сайнсом

Новина українською

Будущее испанского гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса в итальянской команде находится под угрозой.

По информации Crash, и команда, и его партнёр по команде Шарль Леклер недовольны выступлениями испанца.

Утверждается, что недовольство выступлениями Сайнса копилось уже некоторое время. Он не оправдывает их ожидания и не становится звёздным гонщиком.

На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками против 38 у занимающего четвёртое место Льюиса Хэмилтона.

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В статье: Карлос Сайнс
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