В Ред Булл получили предложение о продаже Альфа Таури за 800 млн долларов

Австрийская компания "Ред Булл" отклонила несколько предложений, касающихся продажи команды Формулы-1 "Альфа Таури". Одно из предложений было на сумму не менее 800 млн долларов, сообщает Racingnews365.

Напомним, что "Альфа Таури" принадлежит корпорации "Ред Булл".

Как сообщает источник, реструктуризация "Альфа Таури" указывает на то, что команда не будет продаваться в обозримом будущем.

В настоящий момент "Альфа Таури" занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе одно очко.