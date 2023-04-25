  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ред Булл получили предложение о продаже Альфа Таури за 800 млн долларов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ред Булл получили предложение о продаже Альфа Таури за 800 млн долларов

Автоспорт
(1 голосов)

Получили предложение - и дали ответ

В Ред Булл получили предложение о продаже Альфа Таури за 800 млн долларов

Новина українською

Австрийская компания "Ред Булл" отклонила несколько предложений, касающихся продажи команды Формулы-1 "Альфа Таури". Одно из предложений было на сумму не менее 800 млн долларов, сообщает Racingnews365.

Напомним, что "Альфа Таури" принадлежит корпорации "Ред Булл".

Как сообщает источник, реструктуризация "Альфа Таури" указывает на то, что команда не будет продаваться в обозримом будущем.

В настоящий момент "Альфа Таури" занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе одно очко.

По теме
yellow-arrow
В IndyCar отреагировали на новость о возможной продаже серии владельцам Формулы-1
yellow-arrow
Руководитель Хааса: Наша команда могла уйти из Формулы-1
yellow-arrow
Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Red Bull Альфа Таури
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде