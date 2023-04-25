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В Ф-1 утвердили отдельную квалификацию
Она будет введена для спринтерской гонки
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новый формат гоночного уикенда, в рамках которого будет введена дополнительная квалификация для спринтерской гонки.
Новый формат дебютирует на Гран-при Азербайджана, который пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.
Согласно новому утверждённому формату, в пятницу пройдёт свободная практика, а затем стандартная квалификация для основной гонки. В субботу пройдёт квалификация к спринту, а затем и сама спринтерская гонка.
Стоит отметить, что во второй квалификации так же, как и в стандартной, будут три сегмента: 12, 10 и 8 минут соответственно.
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