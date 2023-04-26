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Формула-1 опубликовала расписание Гран-при Азербайджана
Он пройдет в новом формате
фото - F1
Формула-1 утвердила новое расписание Гран-при Азербайджана в новом формате с двумя квалификациями.
Обновлённое расписание Гран-при Азербайджана:
Пятница, 28 апреля
12:30 — 13:30 Первая тренировка
16:00 — 17:00 Квалификация к основной гонке
Суббота, 29 апреля
11:30 — 12:30 Квалификация к спринту
16:30 — 17:30 Спринт
Воскресенье, 30 апреля
14:00 Основная гонка
После трёх этапов в общем зачёте пилотов лидирует гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, в активе которого 69 очков.
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