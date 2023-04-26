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Формула-1 опубликовала расписание Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Он пройдет в новом формате

Формула-1 опубликовала расписание Гран-при Азербайджана

фото - F1

Новина українською

Формула-1 утвердила новое расписание Гран-при Азербайджана в новом формате с двумя квалификациями.

Обновлённое расписание Гран-при Азербайджана:

Пятница, 28 апреля

12:30 — 13:30 Первая тренировка

16:00 — 17:00 Квалификация к основной гонке

Суббота, 29 апреля

11:30 — 12:30 Квалификация к спринту

16:30 — 17:30 Спринт

Воскресенье, 30 апреля

14:00 Основная гонка

После трёх этапов в общем зачёте пилотов лидирует гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, в активе которого 69 очков.

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В статье: формула-1
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