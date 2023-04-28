Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена

В настоящий момент в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана. Заезд во второй раз остановили красными флагами.

Виной тому – инцидент с гонщиком "Альпин" Пьером Гасли, который врезался в отбойник в третьем повороте.

Напомним, в первый раз квалификация останавливалась красными флагами, когда в отбойник влетел пилот "Альфа Таури" Ник де Врис. Примечательно, что это произошло в том же повороте.