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Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена
Всему виной авария
фото - F1
В настоящий момент в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана. Заезд во второй раз остановили красными флагами.
Виной тому – инцидент с гонщиком "Альпин" Пьером Гасли, который врезался в отбойник в третьем повороте.
Напомним, в первый раз квалификация останавливалась красными флагами, когда в отбойник влетел пилот "Альфа Таури" Ник де Врис. Примечательно, что это произошло в том же повороте.
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