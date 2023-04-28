  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена

Автоспорт
(1 голосов)

Всему виной авария

Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена

фото - F1

Новина українською

В настоящий момент в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана. Заезд во второй раз остановили красными флагами.

Виной тому – инцидент с гонщиком "Альпин" Пьером Гасли, который врезался в отбойник в третьем повороте.

Напомним, в первый раз квалификация останавливалась красными флагами, когда в отбойник влетел пилот "Альфа Таури" Ник де Врис. Примечательно, что это произошло в том же повороте.

По теме
yellow-arrow
Макларен рассказал об изменениях болида
yellow-arrow
Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Азербайджана
yellow-arrow
Болид Пьера Гасли загорелся во время тренировки Гран-при Азербайджана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Азербайджана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде