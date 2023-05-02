Ферстаппен раскритиковал современные болиды

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о разнице между современными машинами и болидами 2015-2016 годов.

"Каждый год стараются генерировать больше прижимной силы и становится тяжелее обгонять. Думаю, всё дело в массе машины. Они довольно тяжёлые, на низких скоростях тяжело преследовать, потому что малейший срыв приводит к потере сцепления и перегреву шин. К тому же новые болиды нуждаются в жёсткой настройке. В 2015 и в 2016 годах, я помню, можно было выбрать любую траекторию, ездить по поребрикам.

Не сказать, что те машины были мягкими, но точно намного мягче нынешних. Они позволяли использовать разные приёмы, а теперь это трудно, потому что болиды не позволяют", — цитирует Ферстаппена Motorsport Week.