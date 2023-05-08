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Ферстаппен выиграл Гран-при Майами. Перес занял второе место
Несмотря на отставание, действующий чемпион защитил титул
Фото: Getty Images
Завершилась пятая гонка "Формулы-1" сезона-2023 - Гран-при Майами.
Пилот Ред Булл и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем этого турнира. Он стартовал с 9-й позиции, из-за не лучшего
Вторым финишировал еще один пилот Ред Булл - Серхио Перес, который вчера занял первое место в квалификации. Третьим стал Фернандо Алонсо из Астон Мартин.
В топ-10 попали: Джордж Расселл (Мерседес), Карлос Сайнс (Феррари), Льюис Хэмилтон (Мерседес), Шарль Леклер (Феррари), Пьер Гасли (Альпин), Эстебан Окон (Альпин) и Юки Цунода (Альфа Таури).
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