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Ферстаппен выиграл Гран-при Майами. Перес занял второе место

Автоспорт
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Несмотря на отставание, действующий чемпион защитил титул

Ферстаппен выиграл Гран-при Майами. Перес занял второе место

Фото: Getty Images

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Завершилась пятая гонка "Формулы-1" сезона-2023 - Гран-при Майами.

Пилот Ред Булл и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем этого турнира. Он стартовал с 9-й позиции, из-за не лучшего вчерашнего результата, но сумел использовать свой шанс и одержал победу в гонке. Это третий триумф Макса в этом сезоне.

Вторым финишировал еще один пилот Ред Булл - Серхио Перес, который вчера занял первое место в квалификации. Третьим стал Фернандо Алонсо из Астон Мартин.

В топ-10 попали: Джордж Расселл (Мерседес), Карлос Сайнс (Феррари), Льюис Хэмилтон (Мерседес), Шарль Леклер (Феррари), Пьер Гасли (Альпин), Эстебан Окон (Альпин) и Юки Цунода (Альфа Таури).

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В статье: Макс Ферстаппен Серхио Перес
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