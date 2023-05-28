Шарль Леклер: Машина как сумасшедшая скачет на кочках

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации на Гран-при Монако. Его слова цитирует Racingnews365:

"В прошлом году машина гораздо лучше вела себя на кочках и неровностях. Если сравнивать поведение других машин с моей, увидите, как моя голова дергается в 3-м и 13-м поворотах. Пилотировать стало труднее. В прошлом году подвеска поглощала эти колебания, и я видел трассу лучше. Это главное отличие.

Машина как сумасшедшая скачет на кочках, я боролся с этим, а в конце квалификации просто атаковал и смотрел, что будет. В прошлом году я был уверен в машине и хорошо провел квалификацию. Но в Монако всегда интересно, ощущения действительно потрясающие" – сказал он.

Напомним, что гонка Гран-при Монако стартует сегодня, 16:00 по киевскому времени.