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Шарль Леклер: Машина как сумасшедшая скачет на кочках
Пилот недоволен болидом
Фото: F1
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал
"В прошлом году машина гораздо лучше вела себя на кочках и неровностях. Если сравнивать поведение других машин с моей, увидите, как моя голова дергается в 3-м и 13-м поворотах. Пилотировать стало труднее. В прошлом году подвеска поглощала эти колебания, и я видел трассу лучше. Это главное отличие.
Машина как сумасшедшая скачет на кочках, я боролся с этим, а в конце квалификации просто атаковал и смотрел, что будет. В прошлом году я был уверен в машине и хорошо провел квалификацию. Но в Монако всегда интересно, ощущения действительно потрясающие" – сказал он.
Напомним, что гонка Гран-при Монако стартует сегодня, 16:00 по киевскому времени.
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