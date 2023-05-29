Карлос Сайнс: Наша машина не такая, какой мы хотим её видеть

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс после Гран-при Монако рассказал, что извлек уроки из допущенных ошибок. Как отметил Сайнс, лучше ошибаться в этом году, когда у команды есть трудности с нынешним болидом.

"Не буду скрывать, я немного расстроился. Но уж лучше, чтобы всё это происходило в этом году, когда очевидно, что машина не такая, какой мы хотим её видеть. Мы должны продолжать извлекать уроки из подобных ситуаций, которые у нас возникают время от времени, чтобы в итоге продолжать совершенствоваться", — приводит слова Сайнса DAZN.

На Гран-при Монако Сайнс показал восьмой результат. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится со 2 по 4 июня.