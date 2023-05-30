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Инженеры Ред Булл покинули команду и присоединятся к Феррари

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Контракты уже согласованы

Инженеры Ред Булл покинули команду и присоединятся к Феррари

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Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" убедила двух сотрудников "Ред Булл" покинуть австрийский гоночный коллектив и присоединиться к своему проекту. Об этом пишет Motorsport Italia.

У одного из покинувших "Ред Булл" работников, американца Дэвида Джорджа, помимо Формулы-1 есть опыт работы в IndyCar и NASCAR. Специалист занимается аэродинамикой. Сообщается, что он будет работать над автомобилем 2024 года вместе с Энрико Кардиле, отвечающим в команде за шасси.

Имя второго сотрудника, пришедшего в "Феррари" из "Ред Булл", не называется. Сообщается, что оба специалиста приступили к работе в итальянском гоночном коллективе 29 мая.

В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 90 очков.

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В статье: Ferrari
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