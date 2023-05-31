Мик Шумахер проведет тесты с Мерседесом в Барселоне

Резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер проведет тесты с немецкой командой в Барселоне на следующей неделе после Гран-при Испании, который состоится с 2 по 4 июня. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что Мик будет пилотировать болид "Мерседеса" 2023-го года. Тесты будут проходить в течение целого дня. Сколько километров проедет Шумахер, пока неясно и зависит от того, как будут проходить тесты.

По сведениям источника, Мик проедет около 500 километров. Шумахер должен выехать на трассу в среду, а за день до этого тесты проведет боевой пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022-го года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.