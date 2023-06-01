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Организаторы Гран-при ЮАР не готовы принимать соревнований в 2024 году
Ожидается, что они смогут все подготовить к 2025 году
фото - F1
Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд в своём блоге сообщил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) не готова принимать Гран-при Формулы-1 в следующем году и цель организаторов сейчас заключается в том, чтобы попытаться подготовить трассу к сезону-2025.
Напомним, что ещё в прошлом сезоне Формула-1 рассматривала возможность провести Гран-при Южной Африки в 2023 году.
Ожидалась, что этап в ЮАР может заменить в календаре Гран-при Бельгии.
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