Организаторы Гран-при ЮАР не готовы принимать соревнований в 2024 году

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд в своём блоге сообщил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) не готова принимать Гран-при Формулы-1 в следующем году и цель организаторов сейчас заключается в том, чтобы попытаться подготовить трассу к сезону-2025.

Напомним, что ещё в прошлом сезоне Формула-1 рассматривала возможность провести Гран-при Южной Африки в 2023 году.

Ожидалась, что этап в ЮАР может заменить в календаре Гран-при Бельгии.