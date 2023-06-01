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Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1

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Но теперь в другой роли

Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1

фото - f1-world.ru

Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1 в новом для себя качестве, пишет Motorsport Italia.

По информации источника, руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали пригласил Феттеля в паддок на Гран-при Монако в прошлые выходные и предложил экс-гонщику должность менеджера по устойчивому развитию. Ожидается, что в случае согласия Феттель будет отвечать за проекты Формулы-1, связанные с экологией.

Напомним, в 2026 году серия перейдёт на биотопливо и планирует стать углеродно-нейтральной.

В выходные в Монте-Карло Феттель впервые побывал в паддоке после завершения профессиональной карьеры в конце прошлого года.

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В статье: Себастьян Феттель
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