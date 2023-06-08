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Фернандо Алонсо: Гонка в Испании стала последней в этом сезоне без подиума

Автоспорт
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Фернандо Алонсо: Гонка в Испании стала последней в этом сезоне без подиума

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Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо ответил на вопрос одной из журналисток Формулы-1 по поводу успеха команды в нынешнем сезоне.

"Не чувствуешь ли ты, что поезд хайпа "Астон Мартин" и Фернандо Алонсо замедлился после уикенда в Испании? Не боишься, что это вновь произойдёт в Канаде или ты готов снова зарядиться?", — спросила журналистка.

"Такого больше не произойдёт. Гонка в Испании стала последней в этом сезоне без подиума", — ответил Алонсо.

Алонсо в нынешнем сезоне набрал 99 очков и располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов.

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В статье: Фернандо Алонсо
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