Феттель примет участие в демонстрационном заезде за рулем Ред Булл

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сядет за руль болида "Ред Булл" в демонстрационном заезде на трассе "Нюрбургринг".

Немецкий гонщик опубликовал в социальной сети видео, в котором пригласил всех на мероприятие и рассказал о своём участии. Феттель будет пилотировать неназванную машину "Ред Булл".

Показательный заезд будет приурочен к 12-часовой гонке на "Нюрбургринге" немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября.