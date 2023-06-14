  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феттель примет участие в демонстрационном заезде за рулем Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феттель примет участие в демонстрационном заезде за рулем Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Неожиданный поворот событий

Феттель примет участие в демонстрационном заезде за рулем Ред Булл

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сядет за руль болида "Ред Булл" в демонстрационном заезде на трассе "Нюрбургринг".

Немецкий гонщик опубликовал в социальной сети видео, в котором пригласил всех на мероприятие и рассказал о своём участии. Феттель будет пилотировать неназванную машину "Ред Булл".

Показательный заезд будет приурочен к 12-часовой гонке на "Нюрбургринге" немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября.

По теме
yellow-arrow
Владелец Астон Мартин: Надеюсь, что на подиуме ГП Канады увижу Лэнса и Фернандо Алонсо
yellow-arrow
Хэмилтон: Новая подвеска не смогла решить проблемы, связанные с кокпитом
yellow-arrow
Ферстаппен: Конечно, я всё ещё надеюсь повторить прошлогоднюю победу на Гран-при Канады
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Себастьян Феттель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде