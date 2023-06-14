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Феттель примет участие в демонстрационном заезде за рулем Ред Булл
Неожиданный поворот событий
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сядет за руль болида "Ред Булл" в демонстрационном заезде на трассе "Нюрбургринг".
Немецкий гонщик опубликовал в социальной сети видео, в котором пригласил всех на мероприятие и рассказал о своём участии. Феттель будет пилотировать неназванную машину "Ред Булл".
Показательный заезд будет приурочен к 12-часовой гонке на "Нюрбургринге" немецкого чемпионата по гонкам на выносливость и состоится 9 сентября.
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