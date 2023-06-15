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Советник Ред Булл назвал причину массового ухода сотрудников из команды
Все дело в гонорарах
Советник "Ред Булл" Хельмут Марко назвал причину ухода нескольких сотрудников команды
"Да, мы прощаемся спустя семнадцать лет совместной работы. Но мы мыслим шире и уже изучаем рынок, чтобы эффективно заменить Роба. Это не изменит правила игры.
В чём причина таких уходов? Сотрудники в других командах внезапно начинают получать там вдвое большую зарплату, чем у нас", – приводит слова Марко портал RacingNews365.
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