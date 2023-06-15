  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Советник Ред Булл назвал причину массового ухода сотрудников из команды
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Советник Ред Булл назвал причину массового ухода сотрудников из команды

Автоспорт
(1 голосов)

Все дело в гонорарах

Советник Ред Булл назвал причину массового ухода сотрудников из команды

Новина українською

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко назвал причину ухода нескольких сотрудников команды

"Да, мы прощаемся спустя семнадцать лет совместной работы. Но мы мыслим шире и уже изучаем рынок, чтобы эффективно заменить Роба. Это не изменит правила игры.

В чём причина таких уходов? Сотрудники в других командах внезапно начинают получать там вдвое большую зарплату, чем у нас", – приводит слова Марко портал RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Двукратный чемпион мира Формулы-1: Хэмилтон не сосредоточен на гонках на все 100%
yellow-arrow
Ауди отстаёт на шесть месяцев от конкурентов в разработке двигателя
yellow-arrow
Феттель примет участие в демонстрационном заезде за рулем Ред Булл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Хельмут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде