Советник Ред Булл назвал причину массового ухода сотрудников из команды

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко назвал причину ухода нескольких сотрудников команды

"Да, мы прощаемся спустя семнадцать лет совместной работы. Но мы мыслим шире и уже изучаем рынок, чтобы эффективно заменить Роба. Это не изменит правила игры.

В чём причина таких уходов? Сотрудники в других командах внезапно начинают получать там вдвое большую зарплату, чем у нас", – приводит слова Марко портал RacingNews365.