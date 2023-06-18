Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова победитель. Ферстаппен в очередной раз взял поул
На этот раз в рамках квалификации Гран-при в Канаде
Фото: FIA
Сегодня прошла квалификация к гонке "Формулы-1" Гран-при Канады 2023. Представитель команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в очередной раз побеждает и берет поул. Для голландца это 25-й в карьере.
Второе место за Нико Гюлькенбергом(Хаас), третье - Фернандо Алонсо (Астон Мартин).
Гран-при Канады, 17 июня
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
Квалификация
???? QUALIFYING CLASSIFICATION ????— Formula 1 (@F1) June 17, 2023
Max Verstappen takes pole with Haas' Nico Hulkenberg alongside him on the front row! ????#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/X02orJEn6X
Популярное сейчас
- Перерыв как точка отсчета. Украина спасла матч с Македонией благодаря корректуре Реброва
- "Новых игроков будет не менее 50 процентов": Калитвинцев запланировал перестройку Полесья
- План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
- Фернандо Алонсо получил от продажи Ferrari более 5 миллионов евро
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО