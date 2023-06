Снова победитель. Ферстаппен в очередной раз взял поул

Сегодня прошла квалификация к гонке "Формулы-1" Гран-при Канады 2023. Представитель команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в очередной раз побеждает и берет поул. Для голландца это 25-й в карьере.

Второе место за Нико Гюлькенбергом(Хаас), третье - Фернандо Алонсо (Астон Мартин).

Гран-при Канады, 17 июня

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

Квалификация

