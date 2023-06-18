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Формула-1. Четыре пилота получили штраф во время квалификации Гран-при Канады, их стартовые позиции ухудшатся

Автоспорт
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Неприятный эпизод

Формула-1. Четыре пилота получили штраф во время квалификации Гран-при Канады, их стартовые позиции ухудшатся

Фото: F1

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 июня состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Канады.

Результаты квалификации

По итогам квалификационных гонок сформировался стартовый пул пилотов. Однако четыре из них ухудшат свои позиции из-за штрафных санкций после отбора.

Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнс, Юки Цунода и Лэнс Стролл получат штраф в размере трех мест на стартовой решетке.

Хюлкенберг стартует с 5-го, Сайнс с 11-го, Стролл с 16-го и Цунода с 19-го места.

Напомним, что гонка Гран-при Канады стартует в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Гран-при Канады
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