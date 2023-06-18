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Формула-1. Четыре пилота получили штраф во время квалификации Гран-при Канады, их стартовые позиции ухудшатся
Неприятный эпизод
Фото: F1
Сегодня, 18 июня состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Канады.
По итогам квалификационных гонок сформировался стартовый пул пилотов. Однако четыре из них ухудшат свои позиции из-за штрафных санкций после отбора.
Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнс, Юки Цунода и Лэнс Стролл получат штраф в размере трех мест на стартовой решетке.
Хюлкенберг стартует с 5-го, Сайнс с 11-го, Стролл с 16-го и Цунода с 19-го места.
Напомним, что гонка Гран-при Канады стартует в 21:00 по киевскому времени.
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