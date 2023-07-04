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Норрис: Тебя штрафуют из-за "природы" в середине поворота. Это мерзко
Пилот "Макларена" - о правиле, запрещающим превышать лимиты трассы
фото - motorsport.com
Пилот "Макларена" Ландо Норрис высказался о правиле, запрещающим превышать лимиты трассы. Ряд гонщиков получил множественные штрафы за нарушение этого правила в прошлый уик-энд.
Отметим, что Норрис давал комментарий до того, как Льюис Хэмилтон получил второй штраф после гонки.
"Если ты заезжаешь слишком далеко, то получаешь штраф, но Льюису почему-то не выписали такового. Так что я немного сбит с толку.
Гонщикам трудно избежать нарушений правил трассы на поворотах, подобным последним двум на Red Bull Ring. Чтобы опережать более быстрый болид, у которого есть регулируемое заднее антикрыло, ты должен нагонять соперника каждый поворот. Щелчок, ветер меняется направление, и вдруг через поворот ты можешь оказаться за пределами трассы.
Так что тот факт, что тебя штрафуют из-за, скажем, "природы" в середине поворота, немного мерзок. Это очень сложно.
И это легко понять. Конечно, со стороны это заставляет нас выглядеть немного глупо, но это тоже жизнь. Таковы правила. Мы должны следовать им", - приводит слова Норриса RaceFans.
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