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Фернандо Алонсо оценил шансы Астон Мартин на Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Команде нужно хорошенько поработать

Фернандо Алонсо оценил шансы Астон Мартин на Гран-при Великобритании

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Гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о предстоящем участии в Гран-при Великобритании. Этап в Сильверстоуне состоится с 7 по 9 июля.

"Мы должны преуспеть. На трассе в Сильверстоуне множество быстрых поворотов. Сейчас ситуация немного похожа на футбол, где каждое воскресенье есть те, у кого всё хорошо, а также те, кто испытывает трудности. Но всё может измениться всего за один уикенд. Мыслить нужно в долгосрочной перспективе", — приводит слова Алонсо GrandPX.news.

В настоящий момент "Астон Мартин" занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 175 очков.

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В статье: Фернандо Алонсо Астон Мартин
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