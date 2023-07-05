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Фернандо Алонсо оценил шансы Астон Мартин на Гран-при Великобритании
Команде нужно хорошенько поработать
Гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о предстоящем участии в Гран-при Великобритании. Этап в Сильверстоуне состоится с 7 по 9 июля.
"Мы должны преуспеть. На трассе в Сильверстоуне множество быстрых поворотов. Сейчас ситуация немного похожа на футбол, где каждое воскресенье есть те, у кого всё хорошо, а также те, кто испытывает трудности. Но всё может измениться всего за один уикенд. Мыслить нужно в долгосрочной перспективе", — приводит слова Алонсо GrandPX.news.
В настоящий момент "Астон Мартин" занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 175 очков.
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