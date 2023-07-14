  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон показал фото с тренировки в спортзале
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон показал фото с тренировки в спортзале

Автоспорт
(1 голосов)

Важен каждый килограмм

Льюис Хэмилтон показал фото с тренировки в спортзале

Фото: F1

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал фото с тренировки у себя в социальных сетях.

"В моём виде спорта важен каждый килограмм. Даже небольшое отклонение от нормы влияет на время прохождения круга и гоночный темп. Очень важно хорошо питаться, хорошо спать и заниматься в тренажёрном зале. Если вам когда-нибудь придётся нелегко, помните, что мы в этом едины. Никогда не бывает легко, но это всегда того стоит", — написал Хэмилтон.

По теме
yellow-arrow
Боттас: Для меня проект Ауди очень интересен
yellow-arrow
ФОТО. Мерседес показал Мика Шумахера в шлеме его отца Михаэля
yellow-arrow
Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком года по версии ESPY
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде