Льюис Хэмилтон показал фото с тренировки в спортзале

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал фото с тренировки у себя в социальных сетях.

"В моём виде спорта важен каждый килограмм. Даже небольшое отклонение от нормы влияет на время прохождения круга и гоночный темп. Очень важно хорошо питаться, хорошо спать и заниматься в тренажёрном зале. Если вам когда-нибудь придётся нелегко, помните, что мы в этом едины. Никогда не бывает легко, но это всегда того стоит", — написал Хэмилтон.