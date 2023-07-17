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Феттель высказался о возвращении в Формулу-1
Пилот задумался
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Формулу-1.
"Посмотрим, у меня есть несколько идей. В начале этого года я побывал на Гран-при Монако. У меня была очень хорошая встреча со Стефано Доменикали. Помимо очевидного загрязнения окружающей среды автомобилями, на Формуле-1 лежит огромная ответственность, потому что гонки – очень большое событие.
На Гран-при Великобритании пришло много людей. Думаю, было около 500 000 зрителей. Так что это гораздо больше, чем просто машины. Важно, чтобы всё шло в правильном направлении. Но я разговариваю, и у меня есть кое-какие идеи", — приводит слова Феттеля talkSPORT.
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