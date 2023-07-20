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Появилось фото нового шлема Даниэля Рикардо
Ждем гонки
Фото: F1
Стало известно, в каком шлеме австралийский гонщик Даниэль Риккардо выступит на Гран-при Венгрии.
Предстоящий этап станет для Даниэля первым в нынешнем сезоне в качестве боевого пилота.
Напомним, что ранее австралиец перешёл в "Альфа Таури", где заменил голландца Ника де Вриса.
О переходе Риккардо в "Альфа Таури" стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона.
???? pic.twitter.com/9s52LIImqG— ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? (@JMD_helmets) July 20, 2023
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