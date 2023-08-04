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В Феррари рассказали о прогрессе команды в последних Гран-при
Итальянская команда достигла прогресса
Фото: Autoblog
Управляющий директор "Феррари" Бенедетто Винья заявил, что в недавних гонках заметил прогресс команды.
"В некоторых недавних гонках, таких как прошлый уикенд на трассе "Спа-Франкоршам", мы заметили признаки улучшения. Конечно, мы хотим продолжать совершенствоваться и работаем день и ночь, чтобы сделать машину более конкурентоспособной", — приводит слова Виньи La Gazzetta dello Sport.
Напомним, на Гран-при Бельгии пилот "Феррари" Шарль Леклер занял третье место.
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