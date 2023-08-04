Фернандо Алонсо: Формула-1 — великолепное шоу, в котором нужно играть персонажа

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказал мнение о том, что его показывают как отрицательного персонажа в СМИ.

"Формула-1 — великолепное шоу, как внутри, так и вне трассы. И вам нужно играть персонажа, понимаете?

Нужно продать историю, нужно рассказать, кто хороший, а кто плохой. В любой гонке, в любой дискуссии, в любой полемике всегда есть хорошая сила и плохая сила, хорошие парни и плохие парни. И люди в целом, СМИ или кто-либо ещё всегда ставят меня на плохую сторону. Как будто я делаю что-то неправильно или что-то ещё.

Но я чувствую себя хорошо. Я не возражаю. Самое главное, что люди по-прежнему хотят тебя видеть и интересуются тем, сколько лет у тебя осталось по контракту, потому что они могут быть заинтересованы в том, чтобы ты в будущем сел за руль. Всё, что происходит снаружи, — лишь часть этого цирка", — приводит слова Алонсо BBC.