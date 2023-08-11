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Серхио Перес может уйти из Ред Булл

Автоспорт
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Так считает один из экспертов

Серхио Перес может уйти из Ред Булл

Фото: Getty Images

Новина українською

Голландский гонщик и эксперт Том Коронел сомневается, что Серхио Перес продолжит выступления в "Ред Булл" в сезоне-2024.

"Во всей Формуле-1 контракт — это туалетная бумага. Пилоты зарабатывают больше всего денег в момент расторжения контракта, вы видели это и раньше. "Прощаемся сейчас? Хорошо, тогда это будет стоить 20 млн, но вы можете двигаться дальше".

Мы все знаем, что произойдёт с Пересом. Да ладно вам, мы точно знаем это. Это совершенно ясно. Хельмут Марко ищет сильного второго пилота. Риккардо был лучшим товарищем по команде для Ферстаппена, именно этого и ожидают в "Ред Булл". У Переса просто нет постоянства. В этом нет ничего плохого. Вы ищете Риккардо, который превзошёл Себастьяна Феттеля в 2014 году.

Будет ли он новым чемпионом мира? С Максом рядом он может забыть об этом, но одно можно сказать точно: вам нужен гонщик, который будет приезжать вторым или третьим. В этом аспекте Перес всё ещё слишком часто стреляет сам в себя", — приводит слова Коронела RacingNews365.

Напомним, что Серхио Перес выступает за "Ред Булл" с сезона-2021.

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В статье: Серхио Перес
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