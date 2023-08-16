Себастьян Феттель: Я не ушёл, потому мне больше не нравилась Формула-1

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель в очередной раз высказался о решении завершить карьеру в "королевских гонках" в 2022 году.

"Первые несколько месяцев прошли быстро, было приятно почувствовать свободу в организации своего времени. На моё решение уйти повлияло множество факторов. Я не ушёл, потому мне больше не нравился спорт, я был слишком медленным или хотел заниматься чем-то другим. Здесь всё индивидуально.

Для меня одним из определяющих факторов было время: множество гонок и понимание того, сколько усилий требуется, чтобы выполнять работу надлежащим образом. И при этом у меня дома маленькие дети, а время не идёт вспять.

Я наслаждался соревнованиями до самого конца. Когда у вас осталась одна попытка в квалификации, и она должна попасть в цель, гоночные дуэли… По этим моментам я скучаю больше всего", – приводит слова Феттеля пресс-служба "Ред Булл".