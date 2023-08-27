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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Нидерландов
Сегодня гонка
Фото: Auto Review
Сегодня, 27 августа состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Нидерландов. Заезд начнется в 16:00 по киевскому времени.
Зандворт, Нидерланды, гонка
Стартовый порядок
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
2. Ландо Норрис ("Макларен")
3. Джордж Рассел ("Мерседес")
4. Алекс Албон ("Уильямс")
5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
6. Карлос Сайнс ("Феррари")
7. Серхио Перес ("Ред Булл")
8. Оскар Пиастри ("Макларен")
9. Шарль Леклер ("Феррари")
10. Логан Сарджент ("Уильямс")
11. Ланс Стролл ("Астон Мартин")
12. Пьер Гасли ("Альпин")
13. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
14. Нико Хюлькенберг ("Хаас")
15. Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео")
16. Эстебан Окон ("Альпин")
17. Юки Цунода ("Альфа Таури")
18. Кевин Магнуссен ("Хаас")
19. Валттери Боттас ("Альфа Ромео")
20. Лиам Лоусон ("Альфа Таури")
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