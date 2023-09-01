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Гран-при Италии. Сайнс показал лучший результат во второй тренировке, Перес вылетел с трассы
В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии
В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, вторым стал Ландо Норрис из "Макларена", а замкнул тройку лучших гонщик "Ред Булл" Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.
Гран-при Италии. Вторая свободная тренировка
- Карлос Сайнс ("Феррари") — 1.21,355.
- Ландо Норрис ("Макларен") +0,019.
- Серхио Перес ("Ред Булл") +0,185.
- Оскар Пиастри ("Макларен") +0,190.
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,276.
- Шарль Леклер ("Феррари") +0,361.
- Александер Албон ("Уильямс") +0,624.
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,716.
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0,821.
- Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,936.
- Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,219.
- Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,240.
- Пьер Гасли ("Альпин") +1,296.
- Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,341.
- Эстебан Окон ("Альпин") +1,361.
- Логан Сарджент ("Уильямс") +1,400.
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,428.
- Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,812.
- Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,991.
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — нет времени.
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