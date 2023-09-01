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Гран-при Италии. Сайнс показал лучший результат во второй тренировке, Перес вылетел с трассы

Автоспорт
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В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии

Гран-при Италии. Сайнс показал лучший результат во второй тренировке, Перес вылетел с трассы

Новина українською

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, вторым стал Ландо Норрис из "Макларена", а замкнул тройку лучших гонщик "Ред Булл" Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

Гран-при Италии. Вторая свободная тренировка

  1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1.21,355.
  2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,019.
  3. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,185.
  4. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,190.
  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,276.
  6. Шарль Леклер ("Феррари") +0,361.
  7. Александер Албон ("Уильямс") +0,624.
  8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,716.
  9. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,821.
  10. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,936.
  11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,219.
  12. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,240.
  13. Пьер Гасли ("Альпин") +1,296.
  14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,341.
  15. Эстебан Окон ("Альпин") +1,361.
  16. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,400.
  17. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,428.
  18. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,812.
  19. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,991.
  20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — нет времени.
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В статье: формула-1 Карлос Сайнс Серхио Перес
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