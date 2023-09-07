Серхио Перес намекнул на уход из Формулы-1

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес высказался относительно своего будущего в австрийской команде. Действующий контракт Переса истекает в конце 2024 года.

"Каждый год тебе приходится учиться чему-то новому, вот почему мне так нравится этот вид спорта. Мы учимся новому постоянно. Самое важное – не повторять своих ошибок.

Учитывая наш сезон, важно провести следующие гонки с осознанием того, что я могу внести свой вклад. У меня есть контракт до конца следующего года, и в следующем году мы обсудим дальнейшие перспективы. Если в 2024-м я не смогу остаться в команде, то придётся изучать альтернативные варианты.

Сейчас моя главная цель — выигрывать гонки и помочь команде одержать победу в чемпионате. Думаю, что плохие времена позади, и теперь я ощущаю себя намного комфортнее за рулём этой машины. И я думаю, что мы сможем хорошо завершить сезон", – приводит слова Переса Crash.net со ссылкой на DAZN.