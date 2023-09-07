  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Серхио Перес намекнул на уход из Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Перес намекнул на уход из Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот может провести в команде ещё один сезон

Серхио Перес намекнул на уход из Формулы-1

Фото: Getty Images

Новина українською

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес высказался относительно своего будущего в австрийской команде. Действующий контракт Переса истекает в конце 2024 года.

"Каждый год тебе приходится учиться чему-то новому, вот почему мне так нравится этот вид спорта. Мы учимся новому постоянно. Самое важное – не повторять своих ошибок.

Учитывая наш сезон, важно провести следующие гонки с осознанием того, что я могу внести свой вклад. У меня есть контракт до конца следующего года, и в следующем году мы обсудим дальнейшие перспективы. Если в 2024-м я не смогу остаться в команде, то придётся изучать альтернативные варианты.

Сейчас моя главная цель — выигрывать гонки и помочь команде одержать победу в чемпионате. Думаю, что плохие времена позади, и теперь я ощущаю себя намного комфортнее за рулём этой машины. И я думаю, что мы сможем хорошо завершить сезон", – приводит слова Переса Crash.net со ссылкой на DAZN.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Цель на эти два года — это бороться и победить в чемпионате мира
yellow-arrow
Команды Формулы-1 не превысили лимит бюджета в сезоне-2022
yellow-arrow
Тото Вольф пропустит Гран-при Японии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Перес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде