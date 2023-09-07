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Фернандо Алонсо: В Альпин я заметил небольшой непрофессионализм

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Пилот рассказал, почему сменил команду

Фернандо Алонсо: В Альпин я заметил небольшой непрофессионализм

Фото: MARCA

Новина українською

42-летний испанский пилот Фернандо Алонсо рассказал, почему перешел в "Астон Мартин".

"Во-первых, Феттель завершил карьеру. Во-вторых, "Альпин" вела переговоры в течение нескольких месяцев, но так и не было достигнуто окончательное решение. Мы обо всём договорились, но документы не пришли. Я заметил небольшой непрофессионализм.

Что касается "Астон Мартин", их предложение было на столе в субботу, а Феттель сделал своё заявление в четверг. Это желание заполучить меня было привлекательным", — сказал Алонсо в интервью Cadena Ser.

Двукратный чемпион мира заменил в "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в Формуле-1.

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В статье: Фернандо Алонсо
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