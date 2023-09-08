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Даниэль Риккардо показал фото после операции

Автоспорт
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Пилот может пропустить следующий Гран-при

Даниэль Риккардо показал фото после операции

Новина українською

Австралийский пилот "Альфа Таури" Даниэль Риккардо, получивший перелом руки в результате аварии во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов, опубликовал в своих социальных сетях кадры своего восстановления.

Помимо видео, в котором он подпевает песне Оливии Родриго Drivers Licence, и стандартной фотографии из тренажёрного зала, он показал, как выглядят швы на его запястье после операции.

"Почти не изменился", — написал Риккардо под постом в своих социальных сетях.

Напомним, Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса.

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В статье: Даниэль Риккардо
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