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Даниэль Риккардо показал фото после операции
Пилот может пропустить следующий Гран-при
Австралийский пилот "Альфа Таури" Даниэль Риккардо, получивший перелом руки в результате аварии во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов, опубликовал в своих социальных сетях кадры своего восстановления.
Помимо видео, в котором он подпевает песне Оливии Родриго Drivers Licence, и стандартной фотографии из тренажёрного зала, он показал, как выглядят швы на его запястье после операции.
"Почти не изменился", — написал Риккардо под постом в своих социальных сетях.
Напомним, Даниэль Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса.
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