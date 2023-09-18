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Фернандо Алонсо установил историческое достижение в Формуле-1
Пилот проехал более 100 тыс.км
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Фернандо Алонсо провел историческую гонку на Гран-при Сингапура.
Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" стал первым в истории Формулы-1, кто проехал более 100 тыс. километров в гонках.
Напомним, нынешний сезон является 20-м для Алонсо.
1. Фернандо Алонсо (Испания) – 100,2 тыс. км.
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 93,5 тыс. км.
3. Кими Райкконен (Финляндия) – 92,6 тыс. км.
4. Себастьян Феттель (Германия) – 82,9 тыс. км.
5. Михаэль Шумахер (Германия) – 81,2 тыс. км.
6. Дженсон Баттон (Великобритания) – 80,9 тыс. км.
7. Рубенс Баррикелло (Бразилия) – 80,6 тыс. км.
8. Фелипе Масса (Бразилия) – 74,3 тыс. км.
9. Серхио Перес (Мексика) – 70,4 тыс. км.
10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 64,9 тыс. км.
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