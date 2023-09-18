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Фернандо Алонсо установил историческое достижение в Формуле-1

Автоспорт
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Пилот проехал более 100 тыс.км

Фернандо Алонсо установил историческое достижение в Формуле-1

gettyimages

Новина українською

Фернандо Алонсо провел историческую гонку на Гран-при Сингапура.

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" стал первым в истории Формулы-1, кто проехал более 100 тыс. километров в гонках.

Напомним, нынешний сезон является 20-м для Алонсо.

1. Фернандо Алонсо (Испания) – 100,2 тыс. км.

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 93,5 тыс. км.

3. Кими Райкконен (Финляндия) – 92,6 тыс. км.

4. Себастьян Феттель (Германия) – 82,9 тыс. км.

5. Михаэль Шумахер (Германия) – 81,2 тыс. км.

6. Дженсон Баттон (Великобритания) – 80,9 тыс. км.

7. Рубенс Баррикелло (Бразилия) – 80,6 тыс. км.

8. Фелипе Масса (Бразилия) – 74,3 тыс. км.

9. Серхио Перес (Мексика) – 70,4 тыс. км.

10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 64,9 тыс. км.

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В статье: Фернандо Алонсо
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