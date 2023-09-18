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Фернандо Алонсо провел гонку Гран-при Сингапура на повреждённой машине

Автоспорт
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Пилот впервые не набрал очков

Фернандо Алонсо провел гонку Гран-при Сингапура на повреждённой машине

Фото: MARCA

Новина українською

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" испанец Фернандо Алонсо, комментируя неудачное выступление на Гран-при Сингапура, признался, что гонялся на повреждённой машине.

"Нужно разобраться с тем, что случилось. У нас было повреждение, и нужно понять, как это произошло. Возникла проблема с обтекателем одного из элементов подвески. Мы не знаем, как это произошло, но мы заметили это во время пит-стопа", — приводит слова Алонсо издание Motorsport Italia.

Напомним, Алонсо финишировал только 15-м, впервые за сезон не попав в очковую зону.

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В статье: Фернандо Алонсо
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