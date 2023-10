Хаас представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине

Американская команда "Хаас" продолжает подготовку к очередному этапу Формулы-1, который пройдёт на трассе в Остине, штат Техас.

По случаю проведения Гран-при США "Хаас" решил презентовать обновлённые комбинезоны для своих пилотов: Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

Основным цветом комбинезона является тёмно-синий, а дополнения и вставки выполнены в красном и белом цветах. Особым элементом формы являются звёзды, расположенные на ногах, из которых выходит красно-белый силуэт, напоминающий флаг США.

