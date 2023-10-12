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Хаас представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине
Гран-при США в Остине пройдёт с 20 по 22 октября
Американская команда "Хаас" продолжает подготовку к очередному этапу Формулы-1, который пройдёт на трассе в Остине, штат Техас.
По случаю проведения Гран-при США "Хаас" решил презентовать обновлённые комбинезоны для своих пилотов: Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.
Основным цветом комбинезона является тёмно-синий, а дополнения и вставки выполнены в красном и белом цветах. Особым элементом формы являются звёзды, расположенные на ногах, из которых выходит красно-белый силуэт, напоминающий флаг США.
Describe our #USGP suit, with just one Emoji! #HaasF1 pic.twitter.com/lsYScAipHa— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 12, 2023
До конца сезона-2023 остаётся пять этапов. Гран-при США в Остине пройдёт с 20 по 22 октября.
Отметим, что "королевские гонки" ещё успеют вернуться в США до завершения чемпионата - после двух этапов в Мексике и Бразилии пройдёт этап в Лас-Вегасе.
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