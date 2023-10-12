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Хаас представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине

Автоспорт
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Гран-при США в Остине пройдёт с 20 по 22 октября

Хаас представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине

Новина українською

Американская команда "Хаас" продолжает подготовку к очередному этапу Формулы-1, который пройдёт на трассе в Остине, штат Техас.

По случаю проведения Гран-при США "Хаас" решил презентовать обновлённые комбинезоны для своих пилотов: Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

Основным цветом комбинезона является тёмно-синий, а дополнения и вставки выполнены в красном и белом цветах. Особым элементом формы являются звёзды, расположенные на ногах, из которых выходит красно-белый силуэт, напоминающий флаг США.

До конца сезона-2023 остаётся пять этапов. Гран-при США в Остине пройдёт с 20 по 22 октября.

Отметим, что "королевские гонки" ещё успеют вернуться в США до завершения чемпионата - после двух этапов в Мексике и Бразилии пройдёт этап в Лас-Вегасе.

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В статье: формула-1 Haas
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