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В Ред Булл прокомментировали возможное завершение карьеры Серхио Переса
По мнению клуба, эта информация не соответствует действительности
Фото: Sportscasting
Советник команды "Ред Булл" 80-летний австриец Хельмут Марко прокомментировал информацию о том, что мексиканский пилот Серхио Перес может покинуть команду по завершении сезона-2023.
"В этом нет абсолютно ничего", — заявили в пресс-службе "Ред Булл".
"Я ничего не знаю об этом", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Помимо слухов об увольнении мексиканца, также сообщалось о том, что Серхио Перес самостоятельно объявит о завершении карьеры на домашнем Гран-при Мексики в связи с расторжением контракта.
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