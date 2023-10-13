В Ред Булл прокомментировали возможное завершение карьеры Серхио Переса

Советник команды "Ред Булл" 80-летний австриец Хельмут Марко прокомментировал информацию о том, что мексиканский пилот Серхио Перес может покинуть команду по завершении сезона-2023.

"В этом нет абсолютно ничего", — заявили в пресс-службе "Ред Булл".

"Я ничего не знаю об этом", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Помимо слухов об увольнении мексиканца, также сообщалось о том, что Серхио Перес самостоятельно объявит о завершении карьеры на домашнем Гран-при Мексики в связи с расторжением контракта.