Хэмилтон: Ред Булл совсем не помогает Пересу

Семикратный чемпион мира, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поддержал пилота "Ред Булл" Серхио Переса, заявив, что ему может быть психологически тяжело в команде.

"Считаю, что его команда совсем ему не помогает. Знаю, что в "Ред Булл" много людей — и среди них есть те, кто влияет на него психологически и не поддерживает его должным образом. Если бы я слышал столь негативные вещи о себе каждый уикенд, мне было бы тяжело. Поэтому он в очень тяжёлом положении — но я думаю, что он знает, как справиться с этим.

У нас очень требовательный спорт, но что я могу сказать о Серхио Пересе, так это то, что он всегда возвращается, поднимается и продолжает стараться. В чём я уверен — в Мексике он покажет себя. Когда я был в Сильверстоуне, то был очень мотивирован. Уверен, с ним произойдёт то же самое.

Я был по-настоящему впечатлён им в начале сезона, потому что он очень хорошо пилотировал. Кажется, в какой-то момент он даже лидировал в личном зачёте, и я думал, что мы наконец-то видим лучшего Чеко… Но сезон очень долгий", — приводит слова Хэмилтона мексиканское издание Esto.

Отметим, что Хэмилтон является главным конкурентом Переса в борьбе за второе место в личном зачёте сезона-2023.