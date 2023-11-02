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Стало известно решение по Гран-при Абу-Даби

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Гонка состоится

Стало известно решение по Гран-при Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Стало известно о Гран-при Абу-Даби, который был запланирован на окончание ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что этап может быть отменён в связи в вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной.

По информации Racingnews365, ссылаясь на представителя Формулы-1, гонка состоится. Все стороны, в том числе команды и их руководители, были уведомлены о позиции Формулы-1 и контексте будущих указаний.

"Некоторые говорят, что Гран-при Абу-Даби этого года находится под риском, но Формула-1 заявила, что это не тот случай. Мне сказали, что решения не последует, и, без сомнений, гонка будет проведена", — написал Медланд в своих соцсетях.

"Гран-при Абу-Даби не находится под риском и состоится без проблем", — написал Фабрега.

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