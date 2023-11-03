Хэмилтон: Не собираюсь завершать сезон без победы

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в преддверии Гран-при Бразилии высказался о форме его команды и рассказал о своих целях на три завершающих этапа чемпионата Формулы-1.

"Я ожидаю, что "Ред Булл" будет блистать, потому что у них великолепный болид, но если это не так, то я буду готов дать им бой. Если будет похоже на что-то вроде Остина и мы сможем поработать со стратегией — это будет невероятно. В прошлом году я ушёл с пустыми руками, я не планирую такого же на текущий сезон.

После последних двух гонок я получал сообщения от людей, которые говорили, что всё выглядит хорошо. Я отвечал, что в конце прошлого сезона всё тоже выглядело хорошо, но в начале года мы отставали на 1,5 секунды. Поэтому я не поражён тем, где мы сейчас находимся. Я счастлив и горжусь. Единственная причина, по которой я финиширую на подиумах — работа на заднем плане.

На сегодняшний день я думаю долгосрочно, а затем краткосрочно, просто пытаясь завоевать второе место в личном зачёте и закрепить второе место в Кубке конструкторов, потому что оно важно для всей команды", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.