Хюлькенберг может получить штраф из-за инцидента в первой тренировке ГП Бразилии

Формула-1 проведёт расследование инцидента с участием пилота "Хааса" Нико Хюлькенберга и гонщика "Макларена" Ландо Норриса в первой свободной практике Гран-при Бразилии, пишет GPFans.

По информации источника, по итогам первой тренировки будет проведено расследование столкновения гонщиков. Если вина Хюлькенберга будет доказана, он подвергнется штрафу перед стартом воскресной гонки.

Отметим, что в результате контакта болиды гонщиков не получили серьёзных повреждений, и оба пилота смогли довести тренировку до конца.