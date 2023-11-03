Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хюлькенберг может получить штраф из-за инцидента в первой тренировке ГП Бразилии
Ведется расследование
Формула-1 проведёт расследование инцидента с участием пилота "Хааса" Нико Хюлькенберга и гонщика "Макларена" Ландо Норриса в первой свободной практике Гран-при Бразилии, пишет GPFans.
По информации источника, по итогам первой тренировки будет проведено расследование столкновения гонщиков. Если вина Хюлькенберга будет доказана, он подвергнется штрафу перед стартом воскресной гонки.
Отметим, что в результате контакта болиды гонщиков не получили серьёзных повреждений, и оба пилота смогли довести тренировку до конца.