  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хюлькенберг может получить штраф из-за инцидента в первой тренировке ГП Бразилии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хюлькенберг может получить штраф из-за инцидента в первой тренировке ГП Бразилии

Автоспорт
Обновлено

Ведется расследование

Хюлькенберг может получить штраф из-за инцидента в первой тренировке ГП Бразилии

Новина українською
Новина українською

Формула-1 проведёт расследование инцидента с участием пилота "Хааса" Нико Хюлькенберга и гонщика "Макларена" Ландо Норриса в первой свободной практике Гран-при Бразилии, пишет GPFans.

По информации источника, по итогам первой тренировки будет проведено расследование столкновения гонщиков. Если вина Хюлькенберга будет доказана, он подвергнется штрафу перед стартом воскресной гонки.

Отметим, что в результате контакта болиды гонщиков не получили серьёзных повреждений, и оба пилота смогли довести тренировку до конца.

По теме
yellow-arrow
Квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за аварии
yellow-arrow
Гран-при Бразилии продлён в календаре Формулы-1 до 2030 года
yellow-arrow
Хэмилтон: Не собираюсь завершать сезон без победы
Нико Хюлькенберг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде