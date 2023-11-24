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В Астон Мартин ответили на вопрос о продлении контракта с Алонсо на 2025 год
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак - о будущем испанского пилота
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак ответил на вопрос о готовности продлить контракт на сезон-2025 с испанским пилотом команды Фернандо Алонсо, которому на момент окончания сезона-2025 будет уже 44 года.
"Думаю, мне нужно отвечать на этот вопрос. Абсолютно да! На самом деле мы были потрясены с первого и до сегодняшнего дня. Честно говоря, я думал, что это что-то вроде медового месяца в начале нашего сотрудничества. Думаю, мы получили замечательного командного игрока: всегда конструктивного, особенно когда было сложно.
Когда машина конкурентоспособна, очевидно, легче быть впереди, но проявились и его личные качества - можно вспомнить пример Гран-при Мексики. Для обоих гонщиков было бы легко взять микрофоны и высказаться против команды, что было бы заслуженно. Однако я считаю, что истинные качества проявились именно тогда. Для меня это один из самых ярких моментов сезона", - приводит слова Крака RaceFans.
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