В Астон Мартин ответили на вопрос о продлении контракта с Алонсо на 2025 год

Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак ответил на вопрос о готовности продлить контракт на сезон-2025 с испанским пилотом команды Фернандо Алонсо, которому на момент окончания сезона-2025 будет уже 44 года.

"Думаю, мне нужно отвечать на этот вопрос. Абсолютно да! На самом деле мы были потрясены с первого и до сегодняшнего дня. Честно говоря, я думал, что это что-то вроде медового месяца в начале нашего сотрудничества. Думаю, мы получили замечательного командного игрока: всегда конструктивного, особенно когда было сложно.

Когда машина конкурентоспособна, очевидно, легче быть впереди, но проявились и его личные качества - можно вспомнить пример Гран-при Мексики. Для обоих гонщиков было бы легко взять микрофоны и высказаться против команды, что было бы заслуженно. Однако я считаю, что истинные качества проявились именно тогда. Для меня это один из самых ярких моментов сезона", - приводит слова Крака RaceFans.