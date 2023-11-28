Сайнс показал лучший результат на тестах в Абу-Даби

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс стал лучшим в утренней части постсезонных тестов в Абу-Даби, участие в которых принимают 10 пилотов Формулы-1 и 10 новичков.

Второй результат продемонстрировал гонщик "Ред Булл" Серхио Перес. Мексиканец посвятил себя многочисленным установочным тестам с использованием комбинаций деталей (всех омологированных в течение сезона), которые невозможно было проверить во время гоночных уикендов. Третьим в тестах стал Оскар Пиастри ("Макларен").

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Утренняя сессия:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:24.799

2. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1:25.724

3. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:25.930

4. Фелипе Другович ("Астон Мартин") — 1:26.265

5. Роберт Шварцман ("Феррари") — 1:26.267

6. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:26.283

7. Джейк Деннис ("Ред Булл") — 1:26.441

8. Пато О'Уорд ("Макларен") — 1:26.499

9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:26.775

10. Франко Колапинто ("Уильямс") — 1:26.832

11. Оливер Берман ("Хаас") — 1:26.928

12. Эстебан Окон ("Альпин") — 1:26.958

13. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") — 1:26.965

14. Фредерик Вести ("Мерседес") — 1:27.041

15. Джек Дуэн ("Альпин") — 1:27.176

16. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") — 1:27.368

17. Тео Пуршер ("Альфа Ромео") — 1:27.783

18. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:27.824

19. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 1:28.747

20. Аюму Иваса ("Альфа Таури") — 1:30.538