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Сайнс показал лучший результат на тестах в Абу-Даби
На втором месте расположился Серхио Перес
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс стал лучшим в утренней части постсезонных тестов в Абу-Даби, участие в которых принимают 10 пилотов Формулы-1 и 10 новичков.
Второй результат продемонстрировал гонщик "Ред Булл" Серхио Перес. Мексиканец посвятил себя многочисленным установочным тестам с использованием комбинаций деталей (всех омологированных в течение сезона), которые невозможно было проверить во время гоночных уикендов. Третьим в тестах стал Оскар Пиастри ("Макларен").
Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Утренняя сессия:
1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:24.799
2. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1:25.724
3. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:25.930
4. Фелипе Другович ("Астон Мартин") — 1:26.265
5. Роберт Шварцман ("Феррари") — 1:26.267
6. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:26.283
7. Джейк Деннис ("Ред Булл") — 1:26.441
8. Пато О'Уорд ("Макларен") — 1:26.499
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:26.775
10. Франко Колапинто ("Уильямс") — 1:26.832
11. Оливер Берман ("Хаас") — 1:26.928
12. Эстебан Окон ("Альпин") — 1:26.958
13. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") — 1:26.965
14. Фредерик Вести ("Мерседес") — 1:27.041
15. Джек Дуэн ("Альпин") — 1:27.176
16. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") — 1:27.368
17. Тео Пуршер ("Альфа Ромео") — 1:27.783
18. Алекс Албон ("Уильямс") — 1:27.824
19. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 1:28.747
20. Аюму Иваса ("Альфа Таури") — 1:30.538
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