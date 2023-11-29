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В ФИА удивлены отсутствием прогреса у команд Формулы-1

Автоспорт

В организации изменили правила перед стартом сезона

В ФИА удивлены отсутствием прогреса у команд Формулы-1

фото - F1

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Глава Комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис признался, что был удивлён отсутствию прогресса команд по ходу сезона 2023 года в плане скорости болидов.

Томбасис ожидал, что автомобили станут немного быстрее.

"Я ожидал, что команды будут немного быстрее. На сколько, я сказать не могу, потому что, очевидно, мы немного изменили правила игры", — приводит слова Томбасиса Speedcafe.

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