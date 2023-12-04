Карлос Сайнс может продолжить карьеру в Ред Булл

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс может продолжить карьеру в "Макларене", если команду покинет Ландо Норрис, или в "Ред Булл" в случае ухода из австрийского гоночного коллектива Серхио Переса. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Сайнс перешёл в "Феррари" в 2021 году из "Макларена".

Ранее сообщалось, что "Феррари" приступила к проработке контрактов Сайнса и Шарля Леклера, соглашения которых истекают в конце 2025 года. Говорилось, что "Скудерия" готова предоставить Леклеру контракт на пять лет — до конца 2029 года, а Сайнсу – лишь на один год (до конца 2025-го). При этом сам Карлос якобы хочет заключить соглашение на два года.