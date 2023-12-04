  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс может продолжить карьеру в Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс может продолжить карьеру в Ред Булл

Автоспорт

Пилотом интересуется ещё одна команда

Карлос Сайнс может продолжить карьеру в Ред Булл

Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс может продолжить карьеру в "Макларене", если команду покинет Ландо Норрис, или в "Ред Булл" в случае ухода из австрийского гоночного коллектива Серхио Переса. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Сайнс перешёл в "Феррари" в 2021 году из "Макларена".

Ранее сообщалось, что "Феррари" приступила к проработке контрактов Сайнса и Шарля Леклера, соглашения которых истекают в конце 2025 года. Говорилось, что "Скудерия" готова предоставить Леклеру контракт на пять лет — до конца 2029 года, а Сайнсу – лишь на один год (до конца 2025-го). При этом сам Карлос якобы хочет заключить соглашение на два года.

По теме
yellow-arrow
Риккардо сможет перейти в Ред Булл после первых Гран-при
yellow-arrow
Хэмилтон: Внезапно могу уйти из Формулы-1
yellow-arrow
Хэмилтон: Ферстаппен и Ред Булл проделали потрясающую работу
Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости