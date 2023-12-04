Хэмилтон: Не хочу побеждать на доминирующей машине

Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон объяснил, почему не хотел бы завоевать титул на машине "Ред Булл".

"Подписание контракта доказало мою преданность команде. Давайте начистоту: каждый соревнующийся гонщик мечтает оказаться за рулём чемпионской машины. Возможно, это было бы привлекательней, когда я ещё не добился успеха в "Макларене".

Мне понравился переход из успешной команды в команду, которая ещё не добилась успеха, но у неё было видение поста. Когда мы победили, это было лучшее чувство.

Каждый хотел бы управлять машиной "Ред Булл", и я не скажу, что мне не хотелось бы почувствовать, насколько она хороша. У нас было два тяжёлых года, и если мы сделаем такую машину, это будет намного лучше.

Для меня нет смысла побеждать на машине, являющейся самой доминирующей в истории. Работа со своей командой лучше для моего наследия", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.