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Хэмилтон: Не хочу побеждать на доминирующей машине
Пилот хотел бы попробовать покататься за рулем чемпионского болида Ред Булл
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон объяснил, почему не хотел бы завоевать титул на машине "Ред Булл".
"Подписание контракта доказало мою преданность команде. Давайте начистоту: каждый соревнующийся гонщик мечтает оказаться за рулём чемпионской машины. Возможно, это было бы привлекательней, когда я ещё не добился успеха в "Макларене".
Мне понравился переход из успешной команды в команду, которая ещё не добилась успеха, но у неё было видение поста. Когда мы победили, это было лучшее чувство.
Каждый хотел бы управлять машиной "Ред Булл", и я не скажу, что мне не хотелось бы почувствовать, насколько она хороша. У нас было два тяжёлых года, и если мы сделаем такую машину, это будет намного лучше.
Для меня нет смысла побеждать на машине, являющейся самой доминирующей в истории. Работа со своей командой лучше для моего наследия", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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