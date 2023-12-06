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ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа
Жена руководителя Мерседеса могла доносить информацию связанную с Формулой-1
В отношении руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, которая занимает пост управляющего директора женской Формулы-1, открыто расследование со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА).
Ранее семейство Вольфов обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую Сьюзи могла доносить до Тото в связи с взаимодействием со структурами Формулы-1. Решение открыть расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольф прокомментировал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.
"ФИА известно об информации в средствах массовой информации, связанных с утверждением о том, что информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы-1 от сотрудника Formula One Management. Отдел по соблюдению норм и стандартов работает над этим вопросом", — сообщается в заявлении на официальном сайте ФИА.
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