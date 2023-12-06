  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа

Автоспорт

Жена руководителя Мерседеса могла доносить информацию связанную с Формулой-1

ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа

Новина українською

В отношении руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, которая занимает пост управляющего директора женской Формулы-1, открыто расследование со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА).

Ранее семейство Вольфов обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую Сьюзи могла доносить до Тото в связи с взаимодействием со структурами Формулы-1. Решение открыть расследование в отношении Тото и Сьюзи Вольф прокомментировал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

"ФИА известно об информации в средствах массовой информации, связанных с утверждением о том, что информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы-1 от сотрудника Formula One Management. Отдел по соблюдению норм и стандартов работает над этим вопросом", — сообщается в заявлении на официальном сайте ФИА.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: Не думал о смене команды при подпасании нового контракта с Мерседесом
yellow-arrow
Мик Шумахер: Должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1
yellow-arrow
Тото Вольф признался, что блокировал отмену штрафа Сайнса на ГП Лас-Вегаса
Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости