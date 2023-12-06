  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Не думал о смене команды при подпасании нового контракта с Мерседесом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Не думал о смене команды при подпасании нового контракта с Мерседесом

Автоспорт

Пилот не готов уходить

Хэмилтон: Не думал о смене команды при подпасании нового контракта с Мерседесом

Фото: Sky Sports

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что за время переговоров с командой о новом контракте его ни разу не посещали мысли о смене гоночного коллектива.

"Был ли момент во время переговоров о контракте с "Мерседесом", когда я думал, что можно завершить карьеру или сменить команду? В тот момент, когда мы вели переговоры, такого не было. Я верю, что мы добьёмся успеха. У нас по-прежнему высокие цели, и я вижу в каждом желание идти вперёд", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Напомним, в конце августа этого года стало известно, что Хэмилтон заключил новый контракт с "Мерседесом", который будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.

По теме
yellow-arrow
ФИА открыла расследование в отношении Тото Вольфа
yellow-arrow
Мик Шумахер: Должен убедить других, что заслуживаю места в Формуле-1
yellow-arrow
Тото Вольф признался, что блокировал отмену штрафа Сайнса на ГП Лас-Вегаса
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости