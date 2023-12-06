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Хэмилтон: Не думал о смене команды при подпасании нового контракта с Мерседесом
Пилот не готов уходить
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что за время переговоров с командой о новом контракте его ни разу не посещали мысли о смене гоночного коллектива.
"Был ли момент во время переговоров о контракте с "Мерседесом", когда я думал, что можно завершить карьеру или сменить команду? В тот момент, когда мы вели переговоры, такого не было. Я верю, что мы добьёмся успеха. У нас по-прежнему высокие цели, и я вижу в каждом желание идти вперёд", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
Напомним, в конце августа этого года стало известно, что Хэмилтон заключил новый контракт с "Мерседесом", который будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.
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