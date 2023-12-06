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Мик Шумахер: Мне всегда казалось, что есть много совпадений с карьерой отца
Пилот надеется вернуться в Формулу-1
Фото: Getty Images
Резервный пилот команды "Мерседес" в Формуле-1 Мик Шумахер сравнил свою карьеру и карьеру отца – семикратного чемпиона "Королевских гонок" Михаэля Шумахера.
"Мне всегда казалось, что есть много совпадений с карьерой отца. Теперь я сам буду участвовать в WEC, так что, возможно, для меня это будет возможность вернуться в Формулу-1 в середине сезона, где-то в Спа.
Я думаю, это будет интересная глава в моей карьере. Кроме того, это возможность оглянуться назад и посмотреть на то, что сделал отец, когда участвовал в юниорской программе "Мерседеса" в 1989 году", — приводит слова Мика пресс-служба Формулы-1.
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